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Заложники 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Заложники
Киноафиша Сериалы Заложники Сезоны Сезон 1

Hostages 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Заложники»

В 1 сезоне сериала «Заложники» действие происходит в конце 70-х. 4 ноября молодые иранцы-активисты совершили захват американского посольства в Тегеране и взяли в заложники несколько десятков граждан США. Захватчики принадлежали к Организации мусульманских студентов. У них в плену оказалось 66 американских дипломатических сотрудников, среди которых шесть дипломатов смогли избежать захвата. С помощью канадских консулов они впоследствии были тайно вывезены из Тегерана. Действия иранских студентов привели к масштабному международному конфликту и кризису в отношениях между государствами.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Заложники График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть первая: «Павлиний трон» Part One: "The Peacock Throne"
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 2022
Часть вторая: «Логово шпионов» Part Two: "Den of Spies"
Сезон 1 Серия 2
28 сентября 2022
Часть третья: «Песчаная буря». Part Three: "The Sand Storm"
Сезон 1 Серия 3
29 сентября 2022
Часть четвертая: «Сделка» Part Four: "The Transaction"
Сезон 1 Серия 4
29 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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