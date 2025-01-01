Постеры сериала «Заложники»

Не хватило 2 сезонов «Песочного человека»? Тогда вот еще 3 сериала, где мистика, кризисы и неоднозначный герой

Почему в «Алисе в Пограничье» нет тузов? Фанаты строят такие теории, что мозг вскипает

Это аниме 2025 года собирает полные залы по всему миру: смотрят даже те, кто далек от жанра

«Последний обряд» должен был похоронить «Заклятие», но как бы не так: семейка Уорренов все-таки вернется в еще одном фильме

«Мстители», по факту, слабаки? Эти 5 аниме-троек оставят от супергероев Marvel мокрое место – не поздоровится и Доктору Думу

Все-таки не чудище, а человек: в сериале про Гарри Поттера обязаны исправить главную проблему киношного Волдеморта

«Красота-то какая, лепота», – произносил Иван Грозный, глядя на Москву: а угадаете хотя бы 3/5 других советских фильма по пейзажу? (тест)

Они человечество породили, они его и убьют: почему Инженеры в «Прометее» вдруг решили уничтожить всех людей – Скотт оставил лишь намек

«Сияние» считают одним из главных шедевров Кинга, но сперва в нем не было ни отеля, ни психа с топором – и даже название было иное

«Халтура за копейки»: после первых серий этот детектив называли заменой «Невскому», но к финалу зрители крутили пальцем у виска