Russian
Glitch 2022, season 1

Glitch season 1 poster
Glitch 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Glitch" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сбой» Хон Чжи Хё собирается выйти замуж за своего избранника, с которым встречается уже несколько лет. Но тут молодой человек неожиданно пропадает без вести при весьма загадочных обстоятельствах. Для того чтобы его найти, Хон Чжи Хё присоединяется к группе уфологов-любителей, чтобы с их помощью раскрыть тайну исчезновения своего возлюбленного. Хо Бо Ра верит в существование внеземных цивилизаций и собирается поведать о них всем своим фолловерам на YouTube. Вот только подписчиков у нее не так много. Девушка собирается создать контент, который вызовет широкий общественный резонанс и привлечет к ней всеобщее внимание.

Series rating

6.4
Rate 13 votes
6.6 IMDb

Glitch List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 October 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
7 October 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
7 October 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
7 October 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 October 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
7 October 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
7 October 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
7 October 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
7 October 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
7 October 2022
