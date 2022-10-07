В 1 сезоне сериала «Сбой» Хон Чжи Хё собирается выйти замуж за своего избранника, с которым встречается уже несколько лет. Но тут молодой человек неожиданно пропадает без вести при весьма загадочных обстоятельствах. Для того чтобы его найти, Хон Чжи Хё присоединяется к группе уфологов-любителей, чтобы с их помощью раскрыть тайну исчезновения своего возлюбленного. Хо Бо Ра верит в существование внеземных цивилизаций и собирается поведать о них всем своим фолловерам на YouTube. Вот только подписчиков у нее не так много. Девушка собирается создать контент, который вызовет широкий общественный резонанс и привлечет к ней всеобщее внимание.