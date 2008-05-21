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Иль Чжи Мэ 2008, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Иль Чжи Мэ
Киноафиша Сериалы Иль Чжи Мэ Сезоны Сезон 1

Iljimae 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 мая 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 20
Продолжительность сезона 23 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Иль Чжи Мэ»

В 1 сезоне сериала «Иль Чжи Мэ» события разворачиваются в великую эпоху правления корейской династии Чосон. Юноша по имени Рен воспитывается в богатом и знатном семействе, с детства он не знает ни в чем нужды. Однако доброе сердце и врожденное чувство справедливости обращают его внимание на судьбы других, менее успешных людей. Подобно легендарному Робин Гуду, он видит, что общество полно несправедливости и неравенства. Став взрослым, он начинает отстаивать интересы бедняков. Он обкрадывает своих обеспеченных соседей – коррумпированных вельмож и жадных купцов, – чтобы отдавать их деньги тем, кто в них нуждается.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Иль Чжи Мэ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 мая 2008
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 мая 2008
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 мая 2008
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 мая 2008
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 июня 2008
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 июня 2008
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
11 июня 2008
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
12 июня 2008
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 июня 2008
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
19 июня 2008
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 июня 2008
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 июня 2008
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
2 июля 2008
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
3 июля 2008
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
9 июля 2008
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
10 июля 2008
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
16 июля 2008
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
17 июля 2008
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
23 июля 2008
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
24 июля 2008
График выхода всех сериалов
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