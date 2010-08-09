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Химик 2010, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Химик
Киноафиша Сериалы Химик Сезоны Сезон 1

Химик 16+
Название Серия 1
Премьера сезона 9 августа 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Химик»

В 1 сезоне сериала «Химик» команда оперативников подразделения по борьбе с терроризмом, которой руководит капитан Михаил Зуев, собирается задержать создателя самодельных взрывных веществ и потенциального покупателя. Во время операции они арестовывают только изготовителя. Гениальному молодому ученому-химику Диме Горюнову снова отказывают в покупке его ядовитого вещества. Дима отправляет своего приятеля Вадима к иностранному гражданину по имени Генри, который проявляет активный интерес к подобным изобретателям. Заснув, Вадик оставляет в метро капсулу с образцом. В вагоне начинается паника.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Химик» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 августа 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 августа 2010
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 августа 2010
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 августа 2010
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
13 августа 2010
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
14 августа 2010
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
15 августа 2010
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
15 августа 2010
График выхода всех сериалов
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