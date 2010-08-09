Menu
Himik 2010, season 1

Himik season 1 poster
Химик 16+
Title Серия 1
Season premiere 9 August 2010
Production year 2010
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Himik" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Химик» команда оперативников подразделения по борьбе с терроризмом, которой руководит капитан Михаил Зуев, собирается задержать создателя самодельных взрывных веществ и потенциального покупателя. Во время операции они арестовывают только изготовителя. Гениальному молодому ученому-химику Диме Горюнову снова отказывают в покупке его ядовитого вещества. Дима отправляет своего приятеля Вадима к иностранному гражданину по имени Генри, который проявляет активный интерес к подобным изобретателям. Заснув, Вадик оставляет в метро капсулу с образцом. В вагоне начинается паника.

Series rating

5.9
Rate 11 votes
6.2 IMDb

"Himik" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 August 2010
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 August 2010
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 August 2010
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 August 2010
Серия 5
Season 1 Episode 5
13 August 2010
Серия 6
Season 1 Episode 6
14 August 2010
Серия 7
Season 1 Episode 7
15 August 2010
Серия 8
Season 1 Episode 8
15 August 2010
