В 1 сезоне сериала «Химик» команда оперативников подразделения по борьбе с терроризмом, которой руководит капитан Михаил Зуев, собирается задержать создателя самодельных взрывных веществ и потенциального покупателя. Во время операции они арестовывают только изготовителя. Гениальному молодому ученому-химику Диме Горюнову снова отказывают в покупке его ядовитого вещества. Дима отправляет своего приятеля Вадима к иностранному гражданину по имени Генри, который проявляет активный интерес к подобным изобретателям. Заснув, Вадик оставляет в метро капсулу с образцом. В вагоне начинается паника.