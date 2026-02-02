Пересмотрела кучу сериалов от Amazon, но лишь 8 советую глянуть поскорее: проекты с оценкой ниже 7.1 не брала

Здесь есть все: от ранчо и супергероев до мистики и утопий.

Знакомо это чувство, когда открываешь стриминг, листаешь бесконечные ряды постеров и в итоге закрываешь, так ничего и не выбрав? Вы не одиноки, со мной тоже такое бывало. Но я решила взглянуть страху в глаза и устроить себе настоящий марафон, посмотрев кучу сериалов от Amazon Prime Video.

Мне хотелось найти не просто «что-то на вечер», а такие истории, которые затягивают с головой. Чтобы после первой серии хотелось включить вторую, а потом незаметно наступало три часа ночи. Критерий был простой: если сериал не смог удержать мое внимание за первые два эпизода, дальше я не смотрела.

В итоге у меня набралась целая коллекция из 8 потрясающих проектов. Здесь есть и жесткая сатира, и трогательные драмы, и фантастика, поражающая размахом. Об одних сериалах кричат из каждого утюга, а другие скромно ждут своего зрителя, и это лишь добавляет им шарма.

Так что в ближайшее время можете не тратить время на поиски, а смело включать что-нибудь из этой подборки. Сохраняйте себе – она здорово выручит, когда снова не будет понятно, чего бы такого глянуть.

А теперь, собственно, список. Вот 8 сериалов от Amazon, которые я готова советовать всем и каждому.

