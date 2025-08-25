Menu
Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара»
Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара» Запишите даты, чтобы не пропустить.

25 August 2025 09:54
25 August 2025 09:54
Хоумлендер
Фанаты «Пацанов» поняли, кто из «Семерки» предаст Хоумлендера в 5-м сезоне: снимали не по комиксу, но все равно спалились Досадно, что это раскрылось еще в трейлерах.

11 June 2025 10:52 
11 June 2025 10:52
Один из актеров умер, герои перекочевали в «Пацанов»: будет ли 2 сезон «Поколения ‟Ви”»
Один из актеров умер, герои перекочевали в «Пацанов»: будет ли 2 сезон «Поколения ‟Ви"» В финале первого сезона слетевшие с катушек суперы устроили резню в университете.

15 March 2025 13:46 
15 March 2025 13:46
