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Это по дружбе 2020 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Это по дружбе
Киноафиша Сериалы Это по дружбе Сезоны Сезон 3

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Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 20 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 3-й сезон сериала «Это по дружбе»

В 3 сезоне сериала «Это по дружбе» история молодого парня по имени Джей Ти продолжается. Он теряет своего друга Сиверта. Ребятам непросто справиться с утратой. Неожиданные сведения об обстоятельствах его гибели подвергают всех в шок. Джей Ти и его приятели резко взрослеют, задаются множеством серьезных вопросов и пытаются придумать способ увековечить память о своем друге. После потери Сиверта Джей Ти сближается с отцом. Идет подготовка к похоронам, и у многих ребят не выдерживают нервы. Джей Ти и Хеге проводят ночь вместе. У юноши появляется надежда, что после стольких трудностей в его жизни наконец наступит «белая полоса».

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Список серий 3-го сезона сериала «Это по дружбе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Новый старт Ny start
Сезон 3 Серия 1
20 января 2022
Полноценная королева Helt dronning
Сезон 3 Серия 2
20 января 2022
Сладкая музыка Søt musikk
Сезон 3 Серия 3
20 января 2022
Канун Святого Иоанна Sankthansaften
Сезон 3 Серия 4
20 января 2022
Секреты Hemmeligheter
Сезон 3 Серия 5
27 января 2022
В двери I døra
Сезон 3 Серия 6
27 января 2022
Беспорядки Uro
Сезон 3 Серия 7
3 февраля 2022
Нет пути назад Ingen vei tilbake
Сезон 3 Серия 8
3 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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