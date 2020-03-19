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Это по дружбе 2020 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Это по дружбе
Киноафиша Сериалы Это по дружбе Сезоны Сезон 1

Rådebank 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Это по дружбе»

В 1 сезоне сериала «Это по дружбе» автомеханик Джей Ти очень болезненно воспринял расставание со своей избранницей Ине. Она безжалостно бросила молодого человека. Даже своим преданным друзьям, как и он, влюбленным в машины и гонки, парень стыдится рассказать, как тяжело ему дался разрыв с любимой девушкой. Будучи лидером и завоевателем по природе, Джей Ти мог бы начать встречаться с любой другой девчонкой. Но он предпочитает погрузиться в себя и скрывать от внешнего мира свои истинные эмоции. Однако герой пока не знает, сколько испытаний ожидает его впереди. Ине тоже еще возникнет на его пути.

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Список серий 1-го сезона сериала «Это по дружбе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Припаркованный Parkert
Сезон 1 Серия 1
19 марта 2020
Белый мак Hvit Poppy
Сезон 1 Серия 2
19 марта 2020
На улице и на велосипеде Ute og sykler
Сезон 1 Серия 3
19 марта 2020
Адреналин Adrenalin
Сезон 1 Серия 4
19 марта 2020
Розовые кости Rosa Terninger
Сезон 1 Серия 5
19 марта 2020
Осторожно, спойлеры Spoiler Alert
Сезон 1 Серия 6
19 марта 2020
Тауа Taua
Сезон 1 Серия 7
19 марта 2020
Совет банка Rådebank
Сезон 1 Серия 8
19 марта 2020
График выхода всех сериалов
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