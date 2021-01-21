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Это по дружбе 2020 - 2022 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Это по дружбе
Киноафиша Сериалы Это по дружбе Сезоны Сезон 2

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Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 2-й сезон сериала «Это по дружбе»

Во 2 сезоне сериала «Это по дружбе» у Сиверта есть тайное желание – купить автомобиль и отправиться учиться в Тронхейм. Но для начала надо заслужить доверие отца и удачно сдать экзамен по математике. Спустя время парень попадает в автомобильную аварию. Он убежден, что обманом сможет спастись от расплаты, и лжет даже тем, кто всячески хотел оказать ему помощь. Мария приглашает Сиверта на свидание, и юноша вне себя от счастья. Однако молчание страхового агента омрачает его радость. Джей Ти и Сиверт становятся главными подозреваемыми в страховой афере. Их вызывают на допрос в полицейский участок.

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Список серий 2-го сезона сериала «Это по дружбе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Торговаться Røverkjøp
Сезон 2 Серия 1
21 января 2021
Невинная ложь Hvite løgner
Сезон 2 Серия 2
21 января 2021
Два водителя на закате Toførr i solnedgang
Сезон 2 Серия 3
21 января 2021
Морда кирпичом Pokerfjes
Сезон 2 Серия 4
24 января 2021
Клоун в бою Klovn i kamp
Сезон 2 Серия 5
24 января 2021
Мошенничество Sviker
Сезон 2 Серия 6
24 января 2021
Пятница Fredag
Сезон 2 Серия 7
26 января 2021
Новый день Ny dag
Сезон 2 Серия 8
26 января 2021
График выхода всех сериалов
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