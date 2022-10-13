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Против гигантов 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Против гигантов
Киноафиша Сериалы Против гигантов Сезоны Сезон 1

The Playlist 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Против гигантов»

В 1 сезоне сериала «Против гигантов» с началом нового тысячелетия в мире начинается эпоха Интернета – виртуального заработка, огромных объемов информации и сумасшедших скоростей. На фоне этих перемен в Швеции в 2006 году создается новый онлайн-сервис Spotify. Молодой предприниматель Даниэль Эк разрабатывает новейшую концепцию продажи музыки. Он предлагает исполнителям монетизировать свои треки напрямую через Интернет, а их поклонникам со всего мира – слушать композиции легально и удобно, не скачивая их на свое устройство и пользуясь лишь одним сервисом. У Эка появляются как свои поклонники, так и противники.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Против гигантов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Видение The Vision
Сезон 1 Серия 1
13 октября 2022
Индустрия The Industry
Сезон 1 Серия 2
13 октября 2022
Закон The Law
Сезон 1 Серия 3
13 октября 2022
Программа The Coder
Сезон 1 Серия 4
13 октября 2022
Партнерство The Partner
Сезон 1 Серия 5
13 октября 2022
Искусство The Artist
Сезон 1 Серия 6
13 октября 2022
График выхода всех сериалов
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