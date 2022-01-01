Сериал «Плейлист» рассказывает удивительную, но абсолютно реальную историю успеха шведского предпринимателя Даниэля Эка. Этот человек нашел способ зарабатывать на музыкальных вкусах аудитории в Интернете. Вместе с коллегами он разработал платформу Spotify для составления плейлистов и онлайн-прослушивания музыки по всему миру. Сервис оценили не только пользователи сайта, но и сами исполнители, которым Даниэль помог находить своих слушателей и монетизировать творчество. Но на его пути не обошлось и без преград.