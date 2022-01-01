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Киноафиша Сериалы Плейлист

Плейлист (2022 - …)

The Playlist 16+
Год выпуска 2022
Страна Швеция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Сериал «Плейлист» рассказывает удивительную, но абсолютно реальную историю успеха шведского предпринимателя Даниэля Эка. Этот человек нашел способ зарабатывать на музыкальных вкусах аудитории в Интернете. Вместе с коллегами он разработал платформу Spotify для составления плейлистов и онлайн-прослушивания музыки по всему миру. Сервис оценили не только пользователи сайта, но и сами исполнители, которым Даниэль помог находить своих слушателей и монетизировать творчество. Но на его пути не обошлось и без преград.

Плейлист - тизер
Плейлист
тизер
В ролях
В ролях
Эдвин Эндре
Эдвин Эндре
Северия Янушаускайте
Северия Янушаускайте
Вальтер Скарсгард
Вальтер Скарсгард
Лисетт Паглер
Гизем Эрдоган
Ульф Штенберг
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Плейлист - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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