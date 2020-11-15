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Убийство на Мидл Бич 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Убийство на Мидл Бич
Киноафиша Сериалы Убийство на Мидл Бич Сезоны Сезон 1

Murder on Middle Beach 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Убийство на Мидл Бич»

В 1 сезоне сериала «Убийство на Мидл Бич» режиссер-документалист по имени Мэдисон Гамбург одержим расследованием смерти своей матери. С этого события минуло почти 10 лет, однако полиция так и не обнаружила настоящего преступника. Он приезжает в родной город в Коннектикуте, чтобы опросить свидетелей и снять фильм об этом страшном событии. Но его поиски приносят больше вреда, чем пользы. Он узнает неприятную подноготную всей своей семьи. Оказывается, что развод его родителей проходил не так мирно, как он думал, мать и тетя были замешаны в сложной маркетинговой схеме, а сестра, возможно, скрывает тайну.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Убийство на Мидл Бич» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мама мертва Mom's Dead
Сезон 1 Серия 1
15 ноября 2020
Столы и комнаты Tables & Rooms
Сезон 1 Серия 2
22 ноября 2020
Сестры Sisters
Сезон 1 Серия 3
29 ноября 2020
Разумные сомнения Reasonable Doubts
Сезон 1 Серия 4
6 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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