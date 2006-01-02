В центре событий оказываются сводные брат и сестра Вадим и Анжела. Их родители живут за границей. Перед отъездом они оставили детям квартиру в центре столицы. Когда Анжела узнала о том, что ей неожиданно досталась недвижимость в Москве, она вернулась из Германии, где жила несколько лет. В офисе у нотариуса героиня сталкивается с Вадимом. Брат и сестра намерены продать жилье, разделить деньги и разойтись в разные стороны, поскольку никто из них не хочет общаться друг с другом. Однако сделать это оказалось нелегко...