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Киноафиша Сериалы Любовь моя

Любовь моя (2006 - 2006)

Любовь моя 16+
Год выпуска 2006
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 62 часа 30 минут
О чем сериал

В центре событий оказываются сводные брат и сестра Вадим и Анжела. Их родители живут за границей. Перед отъездом они оставили детям квартиру в центре столицы. Когда Анжела узнала о том, что ей неожиданно досталась недвижимость в Москве, она вернулась из Германии, где жила несколько лет. В офисе у нотариуса героиня сталкивается с Вадимом. Брат и сестра намерены продать жилье, разделить деньги и разойтись в разные стороны, поскольку никто из них не хочет общаться друг с другом. Однако сделать это оказалось нелегко...

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Любовь моя - Сезон 1 Сезон 1
2006, 150 эпизодов
 
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