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Витязи 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Витязи
Киноафиша Сериалы Витязи Сезоны Сезон 1

Vityazi 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Витязи»

В 1 сезоне сериала «Витязи» действие происходит в Средние века на Руси. Витязи путешествуют по глухим лесам, населенным разбойниками, магами-язычниками и наемными преступниками, оказываются в западне болот, проходят пещеры и каменоломни. Они также посещают шумные и красочные ярмарки с купцами и, конечно, прибывают в Великий Новгород. Главная миссия витязей – спасти именитого князя. Мудрый воевода Белогор, привлекательный и нагловатый витязь Агафон и нелюдимый отшельник Варун проходят через множество испытаний. Герои очень разные, но каждым из них движут благородные и честолюбивые мотивы.

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Список серий 1-го сезона сериала «Витязи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 ноября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 ноября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 ноября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 ноября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
6 ноября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
6 ноября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 ноября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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