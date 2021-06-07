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Королева красоты Иерусалима 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Королева красоты Иерусалима
Киноафиша Сериалы Королева красоты Иерусалима Сезоны Сезон 1

The Beauty Queen of Jerusalem 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 44
Продолжительность сезона 21 час 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Королева красоты Иерусалима»

В 1 сезоне сериала «Королева красоты Иерусалима» события охватывают значительный период истории XX века – от распада Османской империи до основания суверенного государства Израиль. Несколько поколений семьи сефардских евреев по фамилии Армоза влюбляются, женятся, расстаются, переживают рождения и похороны на фоне непростых исторических переплетений и этнических конфликтов. Израиль, Палестина, Испания – место действия меняется, но семья упорно продолжает торить свой путь. Сегодня во главе рода стоит Габриэль Армоза вместе с супругой Розой. Мужчина без ума от своей младшей дочери Луны, но не за горами серьезный раскол семьи.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Королева красоты Иерусалима» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 июня 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 июня 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 июня 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 июня 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 июня 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 июня 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 июня 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
16 июня 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
17 июня 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
21 июня 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
22 июня 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
23 июня 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
24 июня 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
28 июня 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
29 июня 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
30 июня 2021
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
1 июля 2021
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
5 июля 2021
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
6 июля 2021
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
7 июля 2021
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
8 июля 2021
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
12 июля 2021
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
13 июля 2021
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
14 июля 2021
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
15 июля 2021
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
19 июля 2021
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
20 июля 2021
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
29 сентября 2021
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
30 сентября 2021
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
4 октября 2021
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
5 октября 2021
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
6 октября 2021
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
7 октября 2021
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
11 октября 2021
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
12 октября 2021
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
13 октября 2021
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
14 октября 2021
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
18 октября 2021
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
19 октября 2021
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
20 октября 2021
Серия 41 Episode 41
Сезон 1 Серия 41
21 октября 2021
Серия 42 Episode 42
Сезон 1 Серия 42
25 октября 2021
Серия 43 Episode 43
Сезон 1 Серия 43
26 октября 2021
Серия 44 Episode 44
Сезон 1 Серия 44
27 октября 2021
График выхода всех сериалов
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