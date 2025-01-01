Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Королева красоты Иерусалима
Киноафиша Сериалы Королева красоты Иерусалима Сезоны

Королева красоты Иерусалима, список сезонов

The Beauty Queen of Jerusalem 18+
Год выпуска 2021
Страна Израиль
Эпизод длится 29 минут
Телеканал Yes

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Королева красоты Иерусалима»
Королева красоты Иерусалима - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
44 эпизода 7 июня 2021 - 27 октября 2021
 
Сезон 2
16 эпизодов 23 января 2023 - 21 марта 2023
 
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше