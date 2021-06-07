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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Киноафиша Сериалы Королева красоты Иерусалима

Королева красоты Иерусалима (2021 - …)

The Beauty Queen of Jerusalem 18+
Год выпуска 2021
Страна Израиль
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 29 минут
Телеканал Yes
Продолжительность 21 час 16 минут
О чем сериал

Сериал «Королева красоты Иерусалима» – это израильская драма о нескольких поколениях семьи сефардских евреев, живущих в Палестине и Испании. Фамилия Армоза уходит корнями в историю Османской империи, но сегодня у евреев есть свое суверенное государство, в которое они и стремятся вернуться. Глава семьи Габриэль женат на вздорной и скандальной женщине Розе. Вместе они растят троих дочерей: Ривку, Рейчел и самую любимую красавицу Луну. Но запутанное переплетение обстоятельств приносит в семью раскол.

Королева красоты Иерусалима - трейлер
Королева красоты Иерусалима
трейлер
В ролях
В ролях
Том Хаги
Ирит Каплан
Свелл Эриель Ор
Михаэль Алони
Хила Саада
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Королева красоты Иерусалима - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 44 эпизода
 
Кадры из сериала
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