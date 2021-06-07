Сериал «Королева красоты Иерусалима» – это израильская драма о нескольких поколениях семьи сефардских евреев, живущих в Палестине и Испании. Фамилия Армоза уходит корнями в историю Османской империи, но сегодня у евреев есть свое суверенное государство, в которое они и стремятся вернуться. Глава семьи Габриэль женат на вздорной и скандальной женщине Розе. Вместе они растят троих дочерей: Ривку, Рейчел и самую любимую красавицу Луну. Но запутанное переплетение обстоятельств приносит в семью раскол.