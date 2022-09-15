В 1 сезоне сериала «Капельник» в одной из обычных московских больниц работает молодой врач по имени Иван. Он – первоклассный анестезиолог-реаниматолог, который может как усыпить пациента перед операцией, так и вернуть его в чувства после серьезной травмы. Однако для полноценной и насыщенной жизни в столице его официальной зарплаты хватает отнюдь не всегда. Поэтому все свободное время Ваня тратит на тайных частных клиентов. Как правило, пациенты «капельника» – известные люди из мира шоу-бизнеса или политики. А его задача проста – очистить их от алкоголя и наркотиков, сохранив при этом полную анонимность.