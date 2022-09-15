Menu
Kapelnik season 1 watch online

Kapelnik season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kapelnik Seasons Season 1
Капельник 18+
Title Сезон 1
Season premiere 15 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 36 minutes
"Kapelnik" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Капельник» в одной из обычных московских больниц работает молодой врач по имени Иван. Он – первоклассный анестезиолог-реаниматолог, который может как усыпить пациента перед операцией, так и вернуть его в чувства после серьезной травмы. Однако для полноценной и насыщенной жизни в столице его официальной зарплаты хватает отнюдь не всегда. Поэтому все свободное время Ваня тратит на тайных частных клиентов. Как правило, пациенты «капельника» – известные люди из мира шоу-бизнеса или политики. А его задача проста – очистить их от алкоголя и наркотиков, сохранив при этом полную анонимность.

Series rating

7.2
Rate 12 votes
7.3 IMDb

"Kapelnik" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 September 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 September 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 September 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 September 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
21 September 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
22 September 2022
