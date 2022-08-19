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Киноафиша Сериалы Розы на стекле

Розы на стекле (2022 - 2022)

Розы на стекле 12+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Смотрим
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается молодая женщина по имени Вероника, чья жизнь кажется вполне состоявшейся. У нее есть собственный бизнес и возлюбленный, за которого она скоро собирается выйти замуж. Внезапно Веронике начинают приходить загадочные знаки внимания: то на стекле автомобиля кто-то оставит чайную розу, то пришлет дорогое нижнее белье с интимной запиской. Жених сходит с ума от ревности. На работе у героини тоже возникают трудности. Вероника понимает, что все это отнюдь не случайное стечение обстоятельств.

В ролях
В ролях
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Владимир Колганов
Руслан Кацагаджиев
Михаил Сидаш
Евгения Глотова
Евгения Глотова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Розы на стекле - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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