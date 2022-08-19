В центре событий оказывается молодая женщина по имени Вероника, чья жизнь кажется вполне состоявшейся. У нее есть собственный бизнес и возлюбленный, за которого она скоро собирается выйти замуж. Внезапно Веронике начинают приходить загадочные знаки внимания: то на стекле автомобиля кто-то оставит чайную розу, то пришлет дорогое нижнее белье с интимной запиской. Жених сходит с ума от ревности. На работе у героини тоже возникают трудности. Вероника понимает, что все это отнюдь не случайное стечение обстоятельств.