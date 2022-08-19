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Розы на стекле 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Розы на стекле
Киноафиша Сериалы Розы на стекле Сезоны Сезон 1

Розы на стекле 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Розы на стекле»

В 1 сезоне сериала «Розы на стекле» Вероника занимается любимым делом и готовится к свадьбе. Она вполне может назвать свою жизнь сложившейся. Все меняется в одночасье и начинается вполне невинно. Кто-то подбрасывает на лобовое стекло ее машины чайную розу, а затем отправляет комплект сексуального белья с недвусмысленным письмом. Все это настораживает жениха Вероники. В это же время у нее начинаются трудности в бизнесе. В конце концов девушка уличает жениха в измене накануне свадебного торжества и лишается всего разом. Вероника уверена, что случившееся – не простое совпадение. Кто-то намеренно решил разрушить ее жизнь.

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Список серий 1-го сезона сериала «Розы на стекле» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 1
Сезон 1 Серия 1
19 августа 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 августа 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 августа 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 августа 2022
График выхода всех сериалов
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