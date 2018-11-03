В центре событий оказывается бывшая заключенная по имени Евгения Мухина. Выйдя на свободу, она узнает, что ей совершенно некуда податься. Квартира, в которой они жили с мамой, давно принадлежит другим людям. Сама мать находится на лечении в клинике для душевнобольных. А сводная сестра Ира не хочет общаться со своей родственницей, сидевшей в тюрьме. Однако супруг Иры из жалости пускает Женю на порог, несмотря на возмущение жены. Евгения же не готова начать новую жизнь, пока не разберется с призраками прошлого...