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Киноафиша Сериалы Неродная

Неродная (2018 - 2018)

Неродная 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия/Беларусь
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Україна
Стрим-сервис Смотрим
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается бывшая заключенная по имени Евгения Мухина. Выйдя на свободу, она узнает, что ей совершенно некуда податься. Квартира, в которой они жили с мамой, давно принадлежит другим людям. Сама мать находится на лечении в клинике для душевнобольных. А сводная сестра Ира не хочет общаться со своей родственницей, сидевшей в тюрьме. Однако супруг Иры из жалости пускает Женю на порог, несмотря на возмущение жены. Евгения же не готова начать новую жизнь, пока не разберется с призраками прошлого...

В ролях
В ролях
Игорь Денисов
Игорь Денисов
Роман Полянский
Роман Полянский
Анна Полупанова
Олег Ткачёв
Олег Ткачёв
Евгений Никитин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Неродная - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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