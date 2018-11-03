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Неродная 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Неродная
Киноафиша Сериалы Неродная Сезоны Сезон 1

Неродная 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Неродная»

В 1 сезоне сериала «Неродная» Женя Мухина выходит из тюрьмы и понимает, что у нее нет больше крыши над головой. Квартира продана, мать угодила в психиатрическую клинику, а сводная сестра Ира не хочет даже видеть уголовницу. Супруг Ирины Александр, разжалобившись, разрешает несчастной девушке остаться у них в доме, несмотря на протесты благоверной. Оказавшись на воле, героиня не собирается начинать новую жизнь, пока не узнает всю правду о том, что случилось. Женю интересует, кто ответственен за гибель ее близкой подруги Яны, а также почему она провела все это время за решеткой. Мухина приступает к собственному расследованию…

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Список серий 1-го сезона сериала «Неродная» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 ноября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 ноября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 ноября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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