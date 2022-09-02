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Дьявол в Огайо 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дьявол в Огайо
Киноафиша Сериалы Дьявол в Огайо Сезоны Сезон 1

Devil in Ohio 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дьявол в Огайо»

В 1 сезоне сериала «Дьявол в Огайо» успешный психиатр – доктор Сюзанна Матис – проникается сочувствием к судьбе несчастной девушки по имени Мэй, которой удалось сбежать из секты, где ее держали насильно. Женщина решает дать девушке приют в своем доме, абсолютно не догадываясь о том, что это поставит под угрозу ее безмятежную и налаженную семейную жизнь. Пятнадцатилетняя дочь Сюзанны первой ощущает разрушительное влияние гостьи. Мэй без стеснения надевает одежду Жуль, спит в ее спальной комнате, вытесняет девочку из школьной газеты и флиртует с ее возлюбленным. А главное: Мэй не собирается покидать дом Сюзанны.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дьявол в Огайо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сломанная осень Broken Fall
Сезон 1 Серия 1
2 сентября 2022
Святилище Sanctuary
Сезон 1 Серия 2
2 сентября 2022
Хранитель матери Mother's Keeper
Сезон 1 Серия 3
2 сентября 2022
Полагаться Rely-Upon
Сезон 1 Серия 4
2 сентября 2022
Зажженный Alight
Сезон 1 Серия 5
2 сентября 2022
Моя любовь и я My Love and I
Сезон 1 Серия 6
2 сентября 2022
По крови By Blood
Сезон 1 Серия 7
2 сентября 2022
Рассвет The Dawning
Сезон 1 Серия 8
2 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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