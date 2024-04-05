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Паразит: Серый
Сезоны
Паразит: Серый, список сезонов
Gisaengsu: deo geurei
Год выпуска
2024
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
50 минут
Стрим-сервис
Netflix
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
7.1
IMDb
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Список сезонов сериала «Паразит: Серый»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
5 апреля 2024
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