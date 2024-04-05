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Паразит: Серый 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Паразит: Серый
Киноафиша Сериалы Паразит: Серый Сезоны Сезон 1

Gisaengsu: deo geurei
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 апреля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Паразит: Серый»

В 1-м сезоне сериала «Паразит: Серый» несколько отважных людей вступают в схватку с неосознанной силой, которая стремится подчинить себе население Земли. Это паразитическая форма жизни, с которой людям не доводилось сталкиваться прежде. Они живут благодаря своим человеческим хозяевам, приумножая таким образом свои силы. Постепенно общество оказывается под угрозой. Команда смельчаков готова рискнуть своими жизнями, чтобы остановить происходящее. Они объявляют войну паразитам. Впереди их ожидает много трудностей, потерь и испытаний. Но герои не остановятся до тех пор, пока угроза не будет устранена.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Паразит: Серый График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 апреля 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
5 апреля 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 апреля 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 апреля 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 апреля 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 апреля 2024
График выхода всех сериалов
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