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Лихорадка 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лихорадка
Киноафиша Сериалы Лихорадка Сезоны Сезон 1

Lihoradka 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лихорадка»

В 1 сезоне сериала «Лихорадка» в африканском государстве вспыхнула эпидемия опасного вируса. Российские врачи под предводительством Ивана Матецкого немедленно вылетели на помощь жителям страны с требуемыми лекарствами. Тем временем в московском научно-исследовательском центре дочь Матецкого занимается разработкой вакцины против опасного вируса. Но представители международной фармацевтической организации начинает шпионскую операцию против московских врачей. Герои вынуждены не только сражаться за свое дело и любовь, спасая несколько тысяч людей, но еще и искать агента, просочившегося в их ряды.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Лихорадка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 сентября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 сентября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
7 сентября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
7 сентября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
7 сентября 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
7 сентября 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
7 сентября 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
7 сентября 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
7 сентября 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
7 сентября 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
7 сентября 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
7 сентября 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
7 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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