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Постер сериала Лихорадка
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Лихорадка, список сезонов

Lihoradka 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Стрим-сервис Смотрим

Рейтинг сериала

0.0
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8.4 IMDb
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Список сезонов сериала «Лихорадка»
Лихорадка - Сезон 1 Сезон 1
16 эпизодов 7 сентября 2023
 
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