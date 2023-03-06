Меню
Комплекс бога
Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь
Автобиографическая история о велосипедном путешествии по России, драма об отшельнице и экранизация популярной видеоигры.
Написать
6 марта 2023 10:00
10 новых остросюжетных детективов, которые вы посмотрите на одном дыхании
История о реальном маньяке, приквел «Майора Грома», сериал от создателей «Достать ножи» и многое другое.
Написать
2 марта 2023 18:00
Психиатр Кирилл Кяро подозревает своего пациента в злодействах в трейлере сериала «Комплекс бога»
Премьера шоу о страшных последствиях нарушения врачебной тайны состоится в начале февраля.
Написать
23 января 2023 12:52
Сериал «Комплекс Бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым обрел дату премьеры
Детективная драма о противостоянии врача и пациента.
Написать
17 января 2023 14:16
