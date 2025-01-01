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Медвежий угол , 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Медвежий угол Сезоны Сезон 1

Медвежий угол
Название Сезон 1
Количество серий 16
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Медвежий угол»

В 1 сезоне сериала «Медвежий угол» капитан полиции Виктор Новиков предложил руку и сердце своей возлюбленной, журналистке Еве Суви, и был шокирован отказом. Но выяснилось, что она готова пожертвовать личным счастьем ради профессии и не собирается оставлять свои небезопасные журналистские расследования. Ева сообщила, что вот-вот раскроет громкое дело. Спустя несколько месяцев Новиков узнает, что Ева погибла. Она утонула в озере в Псковской области. Ее смерть признали трагической случайностью, но Виктор убежден, что это как-то связано с тем расследованием. Он приезжает в поселок, чтобы самому во всем разобраться.

 

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Медвежий угол График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
График выхода всех сериалов
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