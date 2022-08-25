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Вот так история 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Вот так история
Киноафиша Сериалы Вот так история Сезоны Сезон 2

History 101 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Вот так история»

Во 2 сезоне сериала «Вот так история» исследователи продолжают изучать явления, которые оказали влияние на человечество. Напомним, в предыдущем сезоне авторы изучали феминизм, который привел к радикальным изменениям в обществе, обеспечив права женщин во всем мире, атомную энергетику, на которую приходится свыше десяти процентов электроэнергии в мире, а также проблему ВИЧ, с которым живут около 40 миллионов человек во всем мире. Как далеко ученые продвинулись в поиске лекарства от СПИДа и борьбе со стигмой? В новом сезоне зрителей ожидают новые увлекательные исследования.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Вот так история График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Система спутниковой навигации GPS
Сезон 2 Серия 1
25 августа 2022
MP3 MP3s
Сезон 2 Серия 2
25 августа 2022
Кредитные карты Credit Cards
Сезон 2 Серия 3
25 августа 2022
Психоделики Psychedelics
Сезон 2 Серия 4
25 августа 2022
Бутилированная вода Bottled Water
Сезон 2 Серия 5
25 августа 2022
Приложения для знакомств Dating Apps
Сезон 2 Серия 6
25 августа 2022
Лазеры Lasers
Сезон 2 Серия 7
25 августа 2022
Домашние тренировки Home Workouts
Сезон 2 Серия 8
25 августа 2022
ЭКО IVF
Сезон 2 Серия 9
25 августа 2022
Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы High Fructose Corn Syrup
Сезон 2 Серия 10
25 августа 2022
График выхода всех сериалов
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