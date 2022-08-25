Во 2 сезоне сериала «Вот так история» исследователи продолжают изучать явления, которые оказали влияние на человечество. Напомним, в предыдущем сезоне авторы изучали феминизм, который привел к радикальным изменениям в обществе, обеспечив права женщин во всем мире, атомную энергетику, на которую приходится свыше десяти процентов электроэнергии в мире, а также проблему ВИЧ, с которым живут около 40 миллионов человек во всем мире. Как далеко ученые продвинулись в поиске лекарства от СПИДа и борьбе со стигмой? В новом сезоне зрителей ожидают новые увлекательные исследования.