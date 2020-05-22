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Вот так история 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вот так история
Киноафиша Сериалы Вот так история Сезоны Сезон 1

History 101 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вот так история»

В 1 сезоне сериала «Вот так история» представлены документальные исследования о значительных явлениях, повлиявших на весь мир. 15 международных агентств каждый год тратят 62 миллиарда долларов на космические путешествия, но что же подпитывает наше дорогостоящее и опасное стремление исследовать Вселенную? Нефть принесла большое богатство и влияние Ближнему Востоку, но разожгла крупные войны. Это благословение или проклятие для региона, а также для остального мира? Мы делим планету с примерно 9 миллионами роботов, от беспилотных автомобилей до хирургических установок. Смогут ли они когда-нибудь полностью заменить человека?

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Вот так история График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Фастфуд Fast Food
Сезон 1 Серия 1
22 мая 2020
Космическая гонка The Space Race
Сезон 1 Серия 2
22 мая 2020
Китай The Rise of China
Сезон 1 Серия 3
22 мая 2020
Пластик Plastics
Сезон 1 Серия 4
22 мая 2020
Нефть на Среднем Востоке Oil and the Middle East
Сезон 1 Серия 5
22 мая 2020
Роботы Robots
Сезон 1 Серия 6
22 мая 2020
Феминизм Feminism
Сезон 1 Серия 7
22 мая 2020
Атомная энергия Nuclear Power
Сезон 1 Серия 8
22 мая 2020
СПИД AIDS
Сезон 1 Серия 9
22 мая 2020
ДНК Genetics
Сезон 1 Серия 10
22 мая 2020
График выхода всех сериалов
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