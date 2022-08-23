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Киноафиша Сериалы Чад и Джей Ти углубляются

Чад и Джей Ти углубляются (2022 - …)

Chad and JT Go Deep 16+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Чад и Джей Ти выступают на улицах Южной Калифорнии, чтобы распространять среди прохожих информацию о важных проблемах. На фоне залитого солнцем Лос-Анджелеса главные герои кажутся полными решимости бороться за гласность. Они хотят, чтобы люди услышали о существовании проблем и приняли истины, в которые верят они сами. При этом кажется, что им совершенно неважно, поменяет ли их деятельность что-либо или нет. Однако, когда их работа случайно возымела эффект, Чад и Джей Ти поняли, что добивались не этого...

Чад и Джей Ти углубляются - трейлер
Чад и Джей Ти углубляются
трейлер
В ролях
В ролях
Том Аллен
Дж.Т. Парр
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Чад и Джей Ти углубляются»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Чад и Джей Ти углубляются - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 1 эпизод
 
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