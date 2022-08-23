Чад и Джей Ти выступают на улицах Южной Калифорнии, чтобы распространять среди прохожих информацию о важных проблемах. На фоне залитого солнцем Лос-Анджелеса главные герои кажутся полными решимости бороться за гласность. Они хотят, чтобы люди услышали о существовании проблем и приняли истины, в которые верят они сами. При этом кажется, что им совершенно неважно, поменяет ли их деятельность что-либо или нет. Однако, когда их работа случайно возымела эффект, Чад и Джей Ти поняли, что добивались не этого...