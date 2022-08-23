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Чад и Джей Ти углубляются 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чад и Джей Ти углубляются
Киноафиша Сериалы Чад и Джей Ти углубляются Сезоны Сезон 1

Chad and JT Go Deep 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чад и Джей Ти углубляются»

В 1 сезоне сериала «Чад и Джей Ти углубляются» в центре событий оказываются два лучших друга, которые отправились в свое местное сообщество, чтобы распространять свое послание о правильных вибрациях и активности. Они выходят на улицы и просят общественность поддержать их попытки повлиять на окружающую действительность. Поскольку местные власти, общественные группы и люди на улице не в курсе происходящего, герои столкнутся с ошеломленными лицами и настороженными взглядами. Но Чад и Джей Ти верят в то, что они делают, и стараются донести это до каждого человека, который попадается на их пути.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Чад и Джей Ти углубляются График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серьезная оплошность A Major Faux Pas
Сезон 1 Серия 1
23 августа 2022
Повышение осведомленности Raising Awareness
Сезон 1 Серия 2
23 августа 2022
Остров Шмоле Shmole Island
Сезон 1 Серия 3
23 августа 2022
Маленький стыд Донга Small Dong Shame
Сезон 1 Серия 4
23 августа 2022
Кочегары, объединяйтесь! Stokers Unite!
Сезон 1 Серия 5
23 августа 2022
Глубокое погружение Going Deep
Сезон 1 Серия 6
23 августа 2022
График выхода всех сериалов
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