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Киноафиша Сериалы Земля больших возможностей

Земля больших возможностей (2022 - …)

Земля больших возможностей
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис KION
О чем сериал

Это живая, ироничная история с социальным подтекстом. В центре событий оказывается сибирский фермер по имени Джастас Уолкер, который хочет возродить фермерскую культуру на российской территории. Ему удалось приспособиться в непривычных для него условиях и добиться большего успеха. Пройдя сквозь трудности и лишения, справившись с самыми разными испытаниями, иностранец становится все более уверенным в себе. Он никогда не теряет присутствия духа и веры в себя, а также тех, кто находится с ним рядом.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Земля больших возможностей»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1
2022, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
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