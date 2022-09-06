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Земля больших возможностей 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Земля больших возможностей
Киноафиша Сериалы Земля больших возможностей Сезоны Сезон 1

Земля больших возможностей 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Земля больших возможностей»

Это живая, ироничная история с социальным подтекстом. В центре событий оказывается сибирский фермер по имени Джастас Уолкер, который хочет возродить фермерскую культуру на российской территории. Ему удалось приспособиться в непривычных для него условиях и добиться большего успеха. Пройдя сквозь трудности и лишения, справившись с самыми разными испытаниями, иностранец становится все более уверенным в себе. Он никогда не теряет присутствия духа и веры в себя, а также тех, кто находится с ним рядом.

Рейтинг сериала

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9.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Земля больших возможностей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 сентября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
График выхода всех сериалов
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