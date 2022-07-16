Сериал «Цена молчания» – это российская криминальная драма о разрушенной судьбе. Молодая пара прогуливается вечером по улице, но неожиданно на них нападают преступники. Они не только хотят ограбить героев, но и поднимают руку на девушку. Разгневанный влюбленный мужчина делает все возможное, чтобы защитить ее. Ему удается победить бандитов, но выясняется, что по закону он превысил дозволенные в такой ситуации меры самообороны. Защитник оказывается за решеткой, но девушка не собирается сдаваться судьбе.