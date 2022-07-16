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Постер к сериалу Цена молчания
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Киноафиша Сериалы Цена молчания

Цена молчания (2022 - 2022)

Цена молчания 12+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Смотрим
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Цена молчания» – это российская криминальная драма о разрушенной судьбе. Молодая пара прогуливается вечером по улице, но неожиданно на них нападают преступники. Они не только хотят ограбить героев, но и поднимают руку на девушку. Разгневанный влюбленный мужчина делает все возможное, чтобы защитить ее. Ему удается победить бандитов, но выясняется, что по закону он превысил дозволенные в такой ситуации меры самообороны. Защитник оказывается за решеткой, но девушка не собирается сдаваться судьбе.

В ролях
В ролях
Евгения Осипова
Евгения Осипова
Лев Семашков
Лев Семашков
Андрей Фролов
Анастасия Матвеева
Елизавета Запорожец
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Цена молчания - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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