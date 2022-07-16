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Цена молчания 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Цена молчания
Киноафиша Сериалы Цена молчания Сезоны Сезон 1

Цена молчания 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Цена молчания»

В 1 сезоне сериала «Цена молчания» в центре сюжета оказывается молодая влюбленная пара. Эти двое буквально души друг в друге не чают и собираются провести всю жизнь бок о бок. Но случается непредвиденная трагедия. Ночью на пару нападают бандиты с целью ограбить, а возможно, и изнасиловать девушку. Разумеется, мужчина немедленно вступается за свою избранницу и ввязывается в опасную драку. К счастью, ему удается уцелеть и отбить атаку, вот только выясняется, что в этой схватке один из преступников был серьезно ранен. После мучительных разбирательств суд признает, что герой превысил необходимые меры самообороны. Он оказывается в тюрьме.

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Список серий 1-го сезона сериала «Цена молчания» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 июля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 июля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 июля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 июля 2022
График выхода всех сериалов
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