«Паутина иллюзий: смерть, ложь и интернет» – это документальный сериал о скрытых опасностях, таящихся на просторах всемирной сети. Здесь находят отражение все человеческие грехи и пороки. Люди уверены, что все, что находится от них по ту сторону экрана, не может причинить им вреда. Однако сегодня интернет таит в себе еще больше подводных камней, чем реальная жизнь. Здесь есть мошенничество, сектантство, насилие… и даже убийства. То, что начиналось как прорыв человечества, превращается в его упадок.