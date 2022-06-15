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Постер к сериалу Паутина иллюзий: смерть, ложь и интернет
Постер к сериалу Паутина иллюзий: смерть, ложь и интернет
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Киноафиша Сериалы Паутина иллюзий: смерть, ложь и интернет

Паутина иллюзий: смерть, ложь и интернет (2022 - …)

Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 2 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 12 минут
О чем сериал

«Паутина иллюзий: смерть, ложь и интернет» – это документальный сериал о скрытых опасностях, таящихся на просторах всемирной сети. Здесь находят отражение все человеческие грехи и пороки. Люди уверены, что все, что находится от них по ту сторону экрана, не может причинить им вреда. Однако сегодня интернет таит в себе еще больше подводных камней, чем реальная жизнь. Здесь есть мошенничество, сектантство, насилие… и даже убийства. То, что начиналось как прорыв человечества, превращается в его упадок.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Паутина иллюзий: смерть, ложь и интернет - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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