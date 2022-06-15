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Паутина иллюзий: смерть, ложь и интернет 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Паутина иллюзий: смерть, ложь и интернет
Киноафиша Сериалы Паутина иллюзий: смерть, ложь и интернет Сезоны Сезон 1

Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Паутина иллюзий: смерть, ложь и интернет»

В 1 сезоне сериала «Паутина иллюзий: смерть, ложь и интернет» зрители узнают о подвохах и опасностях, с которыми они и их дети могут столкнуться в современном интернете. Ученые, социологи и прочие эксперты препарируют всемирную сеть буквально под микроскопом, предупреждая людей о таящихся в ней подводных камнях. Простая шутка в интернете может раз и навсегда сломать человеку жизнь. Несмотря на то что мошенники, «тролли» и маньяки здесь находятся по ту сторону монитора, они все же могут нанести реальный вред: украсть ваши деньги, разбить сердце или даже причинить ущерб жизни и здоровью.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Паутина иллюзий: смерть, ложь и интернет График выхода всех сериалов
Сезон 1
Убийственный спецназ Death by SWAT
Сезон 1 Серия 1
15 июня 2022
Убийство в Вашингтоне A Murder in D.C.
Сезон 1 Серия 2
15 июня 2022
Я не нацист I'm Not a Nazi
Сезон 1 Серия 3
15 июня 2022
Секс-шантаж Sextortion
Сезон 1 Серия 4
15 июня 2022
Скат, 1 часть The Stingray, Part 1
Сезон 1 Серия 5
15 июня 2022
Скат, 2 часть The Stingray, Part 2
Сезон 1 Серия 6
15 июня 2022
График выхода всех сериалов
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