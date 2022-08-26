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Криминальный Дели 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Криминальный Дели
Киноафиша Сериалы Криминальный Дели Сезоны Сезон 2

Delhi Crime 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 2-й сезон сериала «Криминальный Дели»

Во 2 сезоне сериала «Преступления в Дели» в столице современной Индии расследуется очередное громкое преступление. Заместитель комиссара полиции Вартике Чатурведи, сумевший разобраться с последствиями группового изнасилования, вновь привлекается к делу. Несмотря на то что злодеи отправлены за решетку, в мире остается огромное количество жестоких и неадекватных людей. Один из них совершает загадочное убийство, которое сложно как-то интерпретировать даже опытным полицейским. Судя по всему, это не последнее преступление убийцы, и его нужно остановить, пока не пострадал еще кто-то из жителей или гостей Дели.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий сериала Криминальный Дели График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
26 августа 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
26 августа 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
26 августа 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
26 августа 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
26 августа 2022
График выхода всех сериалов
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