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Криминальный Дели 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Криминальный Дели
Киноафиша Сериалы Криминальный Дели Сезоны Сезон 1

Delhi Crime 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Криминальный Дели»

В 1 сезоне сериала «Преступления в Дели» события разворачиваются в 2012 году в столице Индии. Дели потрясает страшное происшествие: группа мужчин жестоко избивает и насилует молодую девушку. Полиция и скорая находят жертву еще живой, но она не может перенести такого шока и все же погибает в больнице, при этом злодеи уходят от преследования и остаются неизвестными. Это непростое расследование ложится на плечи принципиального полицейского, заместителя местного комиссара Вартике Чатурведи. Вышестоящее начальство хочет как можно скорее получить козла отпущения, но сам мужчина хочет найти настоящих виновников.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий сериала Криминальный Дели График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 марта 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 марта 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 марта 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 марта 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 марта 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 марта 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 марта 2019
График выхода всех сериалов
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