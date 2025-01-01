Уже не просто дружба, а любовь? Создатель «Зверополиса 2» официально подтвердил худшие теории о Нике и Джуди

Теперь все хотят себе Инди из «Глазами пса»: выяснили, что за порода очаровала миллионы зрителей

2 сезон «Олдскула» ждать почти год, но эти 5 зарубежных сериалов точно не хуже: есть и дорама, и «шиза» про врачей

Тосю из «Девчат» и Карлсона узнают сразу же: вот 5 других фильмов СССР – вспомните их по кадрам с любителями варенья (тест)

«Постучись в мою дверь» с налетом Островского: российский сериал сняли в формате турдизи — здесь и Стамбул в кадре, и актер из «Основания: Осман»

Избранный, пробуждение и агенты повсюду: у «Матрицы» есть клон — вышел за год до истории про Нео

У нового мультфильма Netflix — вайб «Шоколадной фабрики» и 5,9 млн просмотров: за неделю пробил себе дорогу в мировой топ

«Жить, как говорится, хорошо», но с отвращением: из-за кино Вицин страдал, терпел боль, а однажды и унижение

Тест для выросших на кино СССР: всомните 5 фильмов о роботах по кадрам – страшилы из «Ну, погоди!» здесь не будет

10 самых рейтинговых аниме на IMDb в октябре: «Ван-Пис» и «Гачиакута» не на вершине – их нагло столкнул тайтл с оценкой 9.8