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Людик 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Людик
Киноафиша Сериалы Людик Сезоны Сезон 1

Ludik 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Людик»

В 1 сезоне сериала «Людик» в респектабельном спальном районе самого обычного американского города живет простой обыватель – муж, отец и мелкий офисный бизнесмен Людик. Супруга считает его заботливым, но несколько неуверенным в себе лузером, дети – мягким и понимающим отцом, на котором буквально можно ездить. Вот только таким мужчина остается лишь напоказ. В глубине его души есть тьма, о которой не знает никто из его домочадцев. Втайне ото всех он крутится в криминальном мире, имея дело с опаснейшими преступниками и ежедневно рискуя жизнью. Но когда опасность нависает над его близкими, Людику приходится объединить две жизни.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий сериала Людик График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 августа 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 августа 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 августа 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 августа 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 августа 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
26 августа 2022
График выхода всех сериалов
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