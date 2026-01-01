Iconic scenes & Locations
Interiors and exteriors. As St. Lukes boys home.
Mary Andrews Clark Memorial Home - 306 S. Loma Dr, Los Angeles, California, USA
Lake scenes.
Puddingstone Reservoir, Frank G. Bonelli Regional Park - 120 Via Verde, San Dimas, California, USA
Location
Southern California, California, USA
Location
Los Angeles County, California, USA
Interiors. As the RBLA Studios, "Supper at Six' filming scenes.
Ace Mission Studios - 516 South Mission Rd., Los Angeles, California, USA
Exteriors. As the art deco style studio.
International College of Beauty Arts and Sciences - 5225 W San Fernando Rd, Atwater Village, Los Angeles, California, USA
As Alabama, including church and tree/ pistachios scenes
Heritage Square Museum - 3800 Homer Street, Montecito Heights, Los Angeles, California, USA
As the exteriors of the Sugar Hill neighborhood.
South Pasadena, California, USA
Interior and Exterior. Market scene.
Big 6 Market - 550 South Rampart Boulevard, Los Angeles, California, USA
Pool scenes
Altadena Town & Country Club, 2290 Country Club Dr, Altadena, California, USA
As Hastings Laboratories, specifically Xavier Hall on the campus of LMU.
Loyola Marymount University - 1 LMU Drive, Westchester, Los Angeles, California, USA
