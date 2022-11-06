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Опасные связи 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Опасные связи
Киноафиша Сериалы Опасные связи Сезоны Сезон 1

Dangerous Liaisons
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Опасные связи»

В 1 сезоне сериала «Опасные связи» действие происходит во Франции 18-го столетия. В центре событий оказываются виконт Вальмон и маркиза де Мертей. Они ведут весьма опасные игры, которые чреваты множеством разбитых сердец и сломанных судеб. Маркиза полна решимости отомстить бывшему избраннику Жеркуру и благосклонно ведет себя по отношению к Вальмону. Она хочет, чтобы он совратил Сесиль Воланж, молодую возлюбленную Жеркура. Но вместо этого Вальмон волочется за госпожой де Турвель, выбросив из головы все, о чем он договорился с маркизой де Мертей. Такого эта дама точно не спустит ему с рук.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Опасные связи График выхода всех сериалов
Сезон 1
Любовь или война Love or War
Сезон 1 Серия 1
6 ноября 2022
Победи или умри Conquer or Die
Сезон 1 Серия 2
13 ноября 2022
Даже Бог не простит Even God Does Not Forgive
Сезон 1 Серия 3
20 ноября 2022
Ты меня не знаешь You Don't Know Me
Сезон 1 Серия 4
27 ноября 2022
Мир должен бояться нас The World Should Be Afraid of Us
Сезон 1 Серия 5
4 декабря 2022
Ты мне не ровня You Are Not My Equal
Сезон 1 Серия 6
11 декабря 2022
Здесь моя душа Here Is My Soul
Сезон 1 Серия 7
18 декабря 2022
Это война It's War
Сезон 1 Серия 8
25 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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