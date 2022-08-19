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Клео 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Клео
Киноафиша Сериалы Клео Сезоны Сезон 1

Kleo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Клео»

В 1 сезоне сериала «Клео» события начинают происходить в 1987 году. В Берлине живет молодая и симпатичная девушка по имени Клео. Она учится в университете, работает, встречается с парнями, но у нее есть и потайная сторона жизни. Клео – шпионка ГДР, работающая на тайную организацию под руководством некоего Штази. Однажды девушка получает распоряжение из штаба – уничтожить известного предпринимателя. Но операция идет не по плану, когда и саму Клео, и Штази арестовывает новое правительство и отправляет за решетку. Однако после падения Берлинской стены героиня оказывается на свободе, чтобы раскрыть заговор и отомстить.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Клео График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Большой Эдем Big Eden
Сезон 1 Серия 1
19 августа 2022
Воссоединение The Reunion
Сезон 1 Серия 2
19 августа 2022
Снег в Сольере Snow in Sóller
Сезон 1 Серия 3
19 августа 2022
Министр The Minister
Сезон 1 Серия 4
19 августа 2022
Уве Uwe
Сезон 1 Серия 5
19 августа 2022
Объект Еще Object Else
Сезон 1 Серия 6
19 августа 2022
Бекас и моллюск The Snipe and the Clam
Сезон 1 Серия 7
19 августа 2022
Пурпурная ведьма The Purple Witch
Сезон 1 Серия 8
19 августа 2022
График выхода всех сериалов
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