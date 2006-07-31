В 1 сезоне сериала «Джентльмен сыска Иван Подушкин» главный герой живет в Москве, увлекается произведениями Толкиена, читает стихи и размышляет о высоких материях. Все меняется после его знакомства с богатой и сумасбродной дамочкой Элеонорой. Однажды герой сбил внучку этой женщины, после чего по воле случая стал ее помощником. Элеонора увлекается чтением детективов и воображает себя Агатой Кристи. А от несчастного Подушкина ей нужны решительные действия в духе Эркюля Пуаро. Ване приходится быть «глазами» и «ногами» великого сыщика. Благородный мужчина и вообразить себе не мог, что ему придется связываться с криминальным миром.