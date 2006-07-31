Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Джентльмен сыска Иван Подушкин 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Джентльмен сыска Иван Подушкин
Киноафиша Сериалы Джентльмен сыска Иван Подушкин Сезоны Сезон 1

Джентльмен сыска Иван Подушкин 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 июля 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Джентльмен сыска Иван Подушкин»

В 1 сезоне сериала «Джентльмен сыска Иван Подушкин» главный герой живет в Москве, увлекается произведениями Толкиена, читает стихи и размышляет о высоких материях. Все меняется после его знакомства с богатой и сумасбродной дамочкой Элеонорой. Однажды герой сбил внучку этой женщины, после чего по воле случая стал ее помощником. Элеонора увлекается чтением детективов и воображает себя Агатой Кристи. А от несчастного Подушкина ей нужны решительные действия в духе Эркюля Пуаро. Ване приходится быть «глазами» и «ногами» великого сыщика. Благородный мужчина и вообразить себе не мог, что ему придется связываться с криминальным миром. 

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Джентльмен сыска Иван Подушкин» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Букет прекрасных дам I
Сезон 1 Серия 1
31 июля 2006
Букет прекрасных дам II
Сезон 1 Серия 2
31 июля 2006
Букет прекрасных дам III
Сезон 1 Серия 3
1 августа 2006
Букет прекрасных дам IV
Сезон 1 Серия 4
1 августа 2006
Бриллиант мутной воды I
Сезон 1 Серия 5
2 августа 2006
Бриллиант мутной воды II
Сезон 1 Серия 6
2 августа 2006
Бриллиант мутной воды III
Сезон 1 Серия 7
3 августа 2006
Бриллиант мутной воды IV
Сезон 1 Серия 8
3 августа 2006
Инстинкт Бабы-Яги I
Сезон 1 Серия 9
7 августа 2006
Инстинкт Бабы-Яги II
Сезон 1 Серия 10
7 августа 2006
Инстинкт Бабы-Яги III
Сезон 1 Серия 11
8 августа 2006
Инстинкт Бабы-Яги IV
Сезон 1 Серия 12
8 августа 2006
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше