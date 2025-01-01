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"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
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Джентльмен сыска Иван Подушкин
Сезоны
Джентльмен сыска Иван Подушкин, список сезонов
Джентльмен сыска Иван Подушкин
16+
Год выпуска
2006
Страна
Россия
Эпизод длится
40 минут
Телеканал
СТС
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Рейтинг сериала
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голосов
4.9
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Список сезонов сериала «Джентльмен сыска Иван Подушкин»
Сезон 1
12 эпизодов
31 июля 2006 - 8 августа 2006
Сезон 2
12 эпизодов
2 апреля 2007 - 10 апреля 2007
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